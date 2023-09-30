Masterchef Allstar'da eleme heyecanı başladı...

Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:20

Güncelleme: 30.09.2023 - 21:20

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Tahsin'in kaptanlığında mavi takım ile Eren'in kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF'TE DANİLO ŞEF NEDEN YOK?

Allstar'da 30 Eylül aksamında potaya giren son isim belli olacak. Bu bölümde de her hafta olduğu gibi iki turdan oluşan yarışma gerçekleşecek. Fakat Danilo şefin bölümde yer almaması dikkat çekti. Somer şefin yaptığı açıklamaya göre, Danilo şef rahatsız olduğu için sadece karar verilecek kısımlarda yer alacak.

HAFTANIN İLK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tahsin ve Eren kaptanlığında ilk oyunda yarışmacılardan Kore kore yemekleri istendi. Menüde yer alan yemekler Aramsol usta tarafından yapıldı.

Menüdeki yemekler:

Kimchi

Yukgaejang

Dak Gangjeong

Bulgogi ve pilav

Dakgalbi

Japche

Mattang

Gecenin sonunda kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımdan çıkan adaylar ise Tanya ve Barış oldu.

HAFTANIN İKİNCİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci oyununda tavuklar ve soslardan oluşan bir düelllo yapıldı. Açık ara kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım da bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Tolga oldu ve Kıvanç'ı soktu. Potadaki dördüncü isim ise Esra olarak seçildi.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 28 Eylül akşamında şeflerr yarışmacılardan Kazandibi tatlısını istedi. Yarışmacılar diğer takımdan daha başarılı yapabilmek için ter döktü. Oyunun kazananı mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre potanın 5. ismini belirledi. Eleme potasına giren isim Batuhan oldu. Yapılan oylamada potaya girecek 6. isim belli oldu. Potadaki son isim Eren oldu.

ALLSTAR'DA KİMLER POTADA?

Masterchef Allstar'ın 12. haftasında eleme heyecanı başladı. Bugün yayımlanan bölümde yarışmacılar son kez potaya girmemek için ter dökecek. Oynanan takım oyunlarının ardından kırmızı takımdan Eren, Batuhan, Esra, Kıvanç; mavi takımdan Tanya, Barış potaya giren isimler oldu.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da günün ilk turunda potaya girmemek için yarışan yarışmacılardan istenen yemek Testi Kebabı oldu. Yarışmacılar 45 dakika içinde en iyi beş tabaktan biri olarak potadan kurtulmaya çalışacak...