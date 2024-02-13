5 kez evlenen Cem Özer'den çarpıcı açıklama: 'En büyük başarım..."
Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura Özer'le konuk olduğu bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.
Televizyoncu ve oyuncu Cem Özer, "Pembe Masa" programında 5. evliliği yaptığı Pınar Dura ile samimi açıklamalarda bulundu. Programda, Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı önceki evliliklerinden bahseden Özer, Nurgül Yeşilçay ile 2004'te evlenip 2010'da boşandıklarını hatırlattı.
Cem Özer, Sebla Pekcan'dan Cemre isminde bir kızı ve Nurgül Yeşilçay'dan Osman Nejat adında bir oğlu olduğunu belirterek, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" şeklinde konuştu.
Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak tanımlayan Özer, Pınar Dura ile birbirlerine hâlâ aşık olduklarını dile getirdi. "Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" diyerek duygularını ifade etti. Cem Özer, Pınar Dura ile 2017'den beri evlidir.
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