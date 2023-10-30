50 yaşındaki trans birey genç kızlar yüzme yarışmasına katıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 18:05

Güncelleme: 30.10.2023 - 18:08

"Melody Wiseheart" takma adıyla tanınan Nicholas J. Cepeda, 20 Ekim'de Markham Pan Am Centre'da düzenlenen sonbahar turnuvasında 13 ila 14 yaş arasındaki kız çocuklarına karşı yarıştı.

Rebel News'in haberine göre, yarışmanın düzenlendiği Pan Am Centre, biyolojik olarak erkek olan 50 yaşındaki trans bireyin genç kızlara karşı yarıştığı iddialarını başlangıçta reddetse de yayın organı tarafından elde edilen belgeler aksini ortaya koydu.

Yarışma programına göre, Orangeville Otters Yüzme Kulübü adına yarışan Cepeda'nın, Heat 3 yarışında "Melody Wisehart" adıyla yarıştığı belgelendi.

Öte yandan, programda Cepeda'nın yaşı 50 olarak yer alırken, diğer yarışmacıların 13 ila 14 yaşlarında olduğu görüldü.

ÖNCE RET, SONRA KABUL

Rebel News muhabiri David Menzies, yarışmaya katılan bazı kızların ebeveynleri tarafından kendisine bir ihbar mektubu ulaştırıldığını ve şikayeti araştırmak üzere Pan Am Merkezine gittiğini söyledi.

Menzies, yüzme yarışı organizatörlerinin, Cepeda'nın kız çocuklarına karşı yarıştığı iddialarını reddettiklerini, ancak sonunda pes ederek katılımını doğruladıklarını açıkladı.

Yayın kuruluşuna göre organizatörler, cinsiyet ve yaş konusunda bir tartışmaya girmek istemediler.

BATI DÜNYASINDA YOĞUN TARTIŞMALAR

Toronto'daki York Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olduğu belirlenen Cepeda'nın, davranış bilimi dersleri verdiği belirtildi.

Üniversitenin web sitesine göre, Cepeda'nın araştırmaları çocuklar ve gençler üzerine odaklanıyor.

Tüm dünyada ses getiren olay, trans kimlikli erkeklerin, kadın sporlarında kadınlara karşı yarışmalarına yönelik tartışmaların olduğu bir zamanda geldi.

Batı dünyasında bir kesim, biyolojik olarak erkek olan bireylerin kadın sporlarında yarışmasına karşı çıkıyor.

Özellikle Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen bazı ABD eyaletlerinde bu tarz katılımları yasaklayan yasalar çıkarıldığı biliniyor.