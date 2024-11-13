6. bölümüyle final yapıyor: Beklenmeyen final kararı...

Yayınlanma: 13.11.2024 - 19:25

Güncelleme: 13.11.2024 - 19:25

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolleri paylaştığı NOW dizisi Gizli Bahçe haftaya yayımlanacak olan 6. bölümüyle final yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, salı günü ekranlara gelecek olan altıncı bölümüyle ekranlara veda edecek.

15 Ekim 2024 tarihinde yayımlanmaya başlayan NOW dizisi Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çagdas Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu ve Zerrin Nişancı gibi isimleri bir araya getirmişti.

Dizi, ülkenin önde gelen mimarlarından Demir ile hayatını oğlu Memo’ya adayan bekar anne Nazlı'nın aşk hikayesini konu ediniyor.