6 dekar alanda üretin yapıyorlar, 7 bin adet ürün alıyorlar!

Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde, kooperatifleşerek sera kuran kadınlar, destekle 1,5 dekarlık üretim alanlarını 6 dekara çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:51
6 dekar alanda üretin yapıyorlar, 7 bin adet ürün alıyorlar!
Abone Ol google-news

Değirmenocağı köyünde 20 kadın, 2018'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katıldı.

Kursun ardından ev kadınları, süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda bir şeyler yapabilmek için 2020'de Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde 1,5 dekarlık alanda gül yetiştiriciliğine başlayan 20 kadın, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından aldıkları destekle serayı 6 dekara çıkardı.

Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde kurdukları kooperatifi depremlere rağmen büyütmeyi başardıklarını anlattı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu an İskenderun, Elbistan gibi komşu il ve ilçelere de mal göndermeye başladık. Başka illerden de çok yoğun talep geliyor ama maalesef yeterince yerimiz ve ürünümüz olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Hedefimiz, sera alanımızı büyütmek ve ileride köyümüzün adının gülle anılmasını sağlamak. Ne kadar büyürsek o kadar kadın istihdamı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz."

Erdoğan, şu an seralarında 7 bin gül fidanı bulunduğunu ve bunların hepsini dalındayken sattıklarını sözlerine ekledi.

Kooperatif üyesi Meryem Kaya da bu iş sayesinde hem güzel vakit geçirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.


Gül haberleri Tarım haberleri sera haberleri

İlgili Haberler

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL
Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu

Türkiye'de havası en kirli 5 şehir belli oldu
Şubat ayında en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu

Şubat ayında en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!

Son Dakika: Trabzon'daki olaylı maçta tutuklu sayısı 5'e çıktı!
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’den olaylı maç yorumu: ‘Öyle sevinmeleri uygun değildi’

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’den olaylı maç yorumu: ‘Öyle sevinmeleri uygun değildi’
CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!

CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!
Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı

Hindistan’da YouTuber Elvish Yadav yılan zehri iddiasıyla tutuklandı
Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu

Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu
Robinho’nun tecavüz davasında son karar: Hapis cezasını ülkesinde çekecek

Robinho’nun tecavüz davasında son karar: Hapis cezasını ülkesinde çekecek