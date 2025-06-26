Kırkpınar Güreşleri her sene düzenleniyor. Üç gün süren güreşler sonunda ''Başpehlivan'' belirlenir. Güreşleri beraber Kırkpınar Festivali düzenlenir. Peki, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 2025 Edirne Kırkpınar Güreşleri nerede yapılır?





664. KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIR?

Yağlı güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılıyor. Kazanana ödül de verilen güreşlerde geçen yıl Başpehlivan ödülü 550 TL idi.

2024 ve 2023 yılında Başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek olmuştu.