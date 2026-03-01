7’den 70’e herkesin yaşadığı problem: Overthink ile başa çıkma rehberi

Gün içinde yaşanan basit bir diyalog, atılan bir mesaj ya da verilen bir karar… Saatlerce hatta günlerce zihni meşgul edebiliyor. “Acaba yanlış mı söyledim?”, “Daha farklı davranmalı mıydım?” gibi sorular zihinde dönüp duruyor. Psikolojide bu durum “overthinking” olarak adlandırılıyor. Türkçeye “aşırı düşünme” ya da “fazla analiz etme” şeklinde çevriliyor.

OVERTHİNK NEDİR?

Overthink, bir olay ya da durum üzerine gereğinden fazla düşünmek, ihtimalleri sürekli analiz etmek ve zihni durduramamak anlamına geliyor.

Bu durum genellikle iki şekilde ortaya çıkıyor:

Geçmişe takılma: “Neden öyle söyledim?” gibi pişmanlık odaklı düşünceler

Gelecek kaygısı: “Ya kötü bir şey olursa?” gibi felaket senaryoları

Uzmanlara göre aşırı düşünme, karar alma süreçlerini zorlaştırıyor ve kaygıyı artırıyor.

NEDEN BU KADAR YAYGINLAŞTI?

Teknoloji ve sosyal medya, overthink’i tetikleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Mesajlara geç cevap verilmesi, çevrimiçi görünme durumu, beğeni sayıları gibi detaylar bile zihinde uzun analizlere dönüşebiliyor.

Ayrıca:

Belirsizlik ortamı

Yoğun rekabet

Gelecek kaygısı

Mükemmeliyetçilik

aşırı düşünmeyi besleyen unsurlar arasında yer alıyor.

OVERTHİNK’İN BELİRTİLERİ NELER?

Aynı konuyu tekrar tekrar düşünmek

Karar vermekte zorlanmak

Uykuya dalmakta güçlük çekmek

Küçük olayları büyütmek

Sürekli “en kötü senaryo”yu kurgulamak

Bu durum uzun vadede stres, kaygı bozukluğu ve tükenmişlik hissine yol açabiliyor.

OVERTHİNK NASIL DURDURULUR?

Uzmanların önerdiği bazı yöntemler şöyle:

1. Düşünceyi fark edin

Öncelikle aşırı düşündüğünüzü kabul edin. “Şu an zihnim aynı noktada dönüp duruyor” diyebilmek ilk adımdır.

2. Zaman sınırı koyun

Bir konuya düşünmek için kendinize 10-15 dakikalık süre verin. Süre dolduğunda bilinçli olarak odağınızı değiştirin.

3. Yazıya dökün

Zihindeki düşünceler kağıda aktarıldığında daha somut hale gelir ve kontrol kolaylaşır.

4. Bedeni harekete geçirin

Yürüyüş yapmak, spor yapmak ya da nefes egzersizi uygulamak zihinsel döngüyü kırabilir.

5. Kontrol edebildiklerinize odaklanın

Her senaryo üzerinde kontrolünüz yoktur. Kontrol alanınızı belirlemek kaygıyı azaltır.

NE ZAMAN DESTEK ALINMALI?

Eğer aşırı düşünme günlük hayatı, uyku düzenini ve ilişkileri ciddi şekilde etkiliyorsa bir uzmana başvurmak önemlidir. Psikolojik destek, düşünce kalıplarını yeniden yapılandırmada etkili olabilir.