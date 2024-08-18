7 yıldır birliktelerdi, Dakota Johnson ve Coldplay'in solisti Chris Martin ayrıldı mı?
Oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in ayrıldığı iddia edildi.
Oyuncu Dakota Johnson ve Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in geçtiğimiz mart ayında nişanlandıkları duyurulmuştu. Ancak, çiftin ayrıldığına dair iddialar kısa süre önce gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çiftin ayrıldığı yönündeki haberler uzun süre konuşuldu.
People dergisine konuşan kaynaklar, çiftin hâlâ birlikte olduğunu ve oldukça mutlu olduklarını belirtti. Johnson'ın Martin'in konserine katıldığı ve çiftin kesinlikle ayrılmadığı ifade edildi. Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre Johnson, yüzüğü olmadan görüntülenmişti ve bu durum ayrıldıkları şeklinde yorumlanmıştı.
Chris Martin, 11 yıl süren evliliğinin ardından 2014 yılında Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile boşanmıştı. Johnson ise, Bustle'a verdiği röportajda, çiftin çocukları Apple ve Moses için "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Özgür Özel'den 'vefa' mesajı!
- 'Varlık yokluk meselesi'
- Konuyu kapattı, AKP'yi 'birinci' yaptı
- Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti
- Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...