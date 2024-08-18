7 yıldır birliktelerdi, Dakota Johnson ve Coldplay'in solisti Chris Martin ayrıldı mı?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 18.08.2024 - 09:56

Oyuncu Dakota Johnson ve Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in geçtiğimiz mart ayında nişanlandıkları duyurulmuştu. Ancak, çiftin ayrıldığına dair iddialar kısa süre önce gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çiftin ayrıldığı yönündeki haberler uzun süre konuşuldu.

People dergisine konuşan kaynaklar, çiftin hâlâ birlikte olduğunu ve oldukça mutlu olduklarını belirtti. Johnson'ın Martin'in konserine katıldığı ve çiftin kesinlikle ayrılmadığı ifade edildi. Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre Johnson, yüzüğü olmadan görüntülenmişti ve bu durum ayrıldıkları şeklinde yorumlanmıştı.

Chris Martin, 11 yıl süren evliliğinin ardından 2014 yılında Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile boşanmıştı. Johnson ise, Bustle'a verdiği röportajda, çiftin çocukları Apple ve Moses için "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.