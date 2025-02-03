80 bin liraya ‘enayi’ dövmesi! Sosyal medyada gündem oldu
Orkun Işıtmak’ın sunduğu “Açık Eksiltme” yarışmasında şaşkına çeviren bir an yaşandı. Bir yarışmacı, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak ‘enayi’ kelimesini dövme yaptırdı. Olay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak’ın sunduğu “Açık Eksiltme” isimli yarışma programında ilginç anlar yaşandı. Bir yarışmacı, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı.
Program formatı gereği, yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor. Alnına kalıcı dövme yaptırma teklifine en düşük fiyatı veren yarışmacı, 80 bin TL’ye bu şartı kabul etti ve dövmeyi yaptırdı.
Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yarışmacının aldığı paraya değip değmeyeceğini tartışırken, bazıları ise içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise, yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.
Etiketler: #Orkun Işıtmak #dövme #yarışmacı
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