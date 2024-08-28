850 rakımda yetişiyor, hasadı geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ceviz hasadı başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:51
850 rakımda yetişiyor, hasadı geleneksel yöntemlerle yapılıyor
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İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi 850 rakımda geleneksel yöntemlerle ceviz hasadı başladı. Cevizler hasat edildikten sonra yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulmaya bırakılıyor. Gölgede kurutulan cevizler satış için hazır hale getiriliyor.

Ceviz yetiştiricisi Gökhan Özkan, "Araziler atadan, dededen kalma. Engebeli arazilerimizi buğday ve belirli meyve ağaçlarıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim ektiğimiz cevizlerimizi toplamaya geldik. Günün ilk saatleriyle da bahçemize giderek hasada başlıyoruz. Kışlık ve satmak için ceviz kavlatma makinemiz ile kabuklarından ayırmak için bir çuvalı döküyoruz 20 dakika bekliyoruz. Kabuklarından ayrılınca kurutmaya döküyoruz. Bir hafta içerisinde kurutuyor hem kışlık hem de satılık hale getiriyoruz" dedi.

Geçen yıla oranla olumsuz hava şartları sebebiyle rekoltenin düştüğü görüldü.


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