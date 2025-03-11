88 yaşında emekli olmaktan vazgeçti: Robert Redford yeniden kamera karşısına geçti

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:18

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:18

60 yıllık kariyere sahip 88 yaşındaki Hollywood efsanesi Robert Redford, 2019 yılında Avengers: Endgame filminde rol aldıktan sonra oyunculuktan emekli olduğunu açıklamıştı. Ancak ünlü isim, Western türündeki gerilim dizisi Dark Windsin üçüncü sezonunda küçük bir rolle hayranlarını şaşırttı.

Emektar oyuncu, dizide hapishanede geçen gerilim dolu bir sahne için kamera karşısına geçti.

Dizinin yönetmeni Chris Eyre, prömiyer sonrası yaptığı açıklamada, Redford’un dizide yer almasının ilk sezondan beri konuşulan bir konu olduğunu belirtti. Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Zahn McClarnon ise “Hayatımda Robert Redford’u tanıyacağımı, hatta onunla aynı sahnede olacağımı hiç düşünmemiştim." diyerek heyecanını dile getirdi.

Dizi sorumlusu John Wirth ise “Olana kadar bunun gerçekleşeceğinden hiç emin değildim” sözleriyle Redford’un dönüşünün kendileri için de sürpriz olduğunu ifade etti.

Robert Redford, 2018’de emeklilik kararını duyurmuş ve “Asla asla demem ama oyunculuk açısından bunun benim için son olacağına karar verdim. Bundan sonra emekliliğe doğru ilerleyeceğim, çünkü 21 yaşımdan beri bu işi yapıyorum.” sözleriyle sinemaya veda ettiğini açıklamıştı.

Ancak usta oyuncunun Dark Winds için yeniden kamera karşısına geçmesi, hayranlarını sevindirdi.