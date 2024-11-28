9 yıldır mücadele ediyordu... 'Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren kanserle mücadelesini kazandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:57

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:57

Hollywood'un unutulmaz filmlerinden olan 'Rocky 4'teki 'Ivan Drago' rolüyle tanınan İsveçli dövüş sanatları sporcusu ve oyuncu Dolph Lundgren, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda 2015’te böbreğinde tümör bulunduğunu açıklamıştı. O zamandan beri sessizce kanserle savaştığını belirten Lundgren, 2020’de iyileştiğini düşündüğü sırada tümörünün yayıldığını öğrenmişti. 67 yaşındaki oyuncu, doktorların kendisine başta iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylediklerini de aktarmıştı.







9 YILLIK MÜCADELE SONRASI KANSERİ YENDİ

Dolph Lundgren, dün kanserle olan mücadelesini kazandığını duyurdu. Dokuz yıl süren zorlu bir savaşın ardından, artık kanseri yenen oyuncu hastaneden yaptığı açıklamada; "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım. Bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.







PARLAK BİR GELECEK İÇİN HEYECANLI

Lundgren, ayrıca "Sonunda minnettarlık ve parlak bir gelecek için heyecanla kansersizim. Desteğiniz için her zaman teşekkürler" ifadelerini de kullandı.

EŞİ EMME KROKDAL’DAN BÜYÜK DESTEK

Dolph Lundgren, geçtiğimiz yıl temmuz ayında spor eğitmeni Emma Krokdal ile evlenmişti. Krokdal, zorlu süreçte oyuncuyu hiç yalnız bırakmayarak ona büyük bir destek olmuştu.