30 yaş altında kanser alarmı! 'Az bilinen bir tür...'

KANSERLE MÜCADELEDE UZUN DÖNEM VERİLER

Verilere göre, safra kesesi kanserine yakalanan hastaların yalnızca altıda biri teşhisten sonra 10 yıl yaşayabiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri, hayatta kalma oranını artırmak açısından kritik öneme sahip.

Öte yandan, Türkiye'de safra kesesi kanseri nadir görülmektedir. Ancak, genel olarak, safra kesesi kanseri vakalarının yüzde 75'inde safra kesesinde taş bulunduğu ve bu nedenle semptomlarının safra kesesi taşlarına benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. Bu durum, tanının geç konulmasına neden olabilmektedir.