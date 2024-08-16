Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:06

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 974 nerenin telefon kodu? +974 hangi ülkenin telefon kodu?

974 NERENİN ALAN KODU?

974 alan kodu Katar'a aittir. Telefonunuza +974 veya 00974 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Katar'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.