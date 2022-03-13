a2 TV, Kardeş Payı dizisinin tekrarında 'dolar' repliğini sansürledi

13 Mart 2022 Pazar, 10:27

İktidara yakınlığıyla bilinen ATV'nin yan kanalı olan a2 TV, tekrarını yayınladığı Kardeş Payı dizisini sansürlemesiyle gündeme geldi. Yayın sırasında, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Metin Özdemir karakterinin “Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Kardeş Payı, Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki Türk televizyon dizisiydi.

Başrollerini Ahmet Kural, Seda Bakan, Murat Cemcir, İpek Yaylacıoğlu, Emrah Kaman’ın paylaştığı ve NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 13 Şubat 2014 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başladı. 30 Nisan 2015’te final yaptı.

ATV DE SANSÜRLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce ATV’de 2018 yapımı 'Ölümlü Dünya' filminin "dolar olmuş 4" repliği de sansürlenmişti.

Filmin ATV’deki yayınını izleyenler Gazanfer (Ahmet Mümtaz Taylan) ile Oktay (Alper Kul) karakterleri arasındaki bir diyalogda geçen “Dolar olmuş 4 lira” repliğinin sansürlendiğini görmüştü. Bu replikle birlikte "- Adı ne bu kızın? - Begüm" diyaloğu da filmden çıkarılmıştı.

Aynı filmi 2018’de de yayınlayan kanal, dolar repliğini o yıl da sansürlemişti.