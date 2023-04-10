ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander kimdir? Lasse Wellander neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:29

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:29

Dünyaca ünlü ABBA grubunun gitaristi Lasse Wellander, 70 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Wellander'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Ünlü müzisyenin neden hayatını kaybettiği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

LASSE WELLANDER KİMDİR?

Lasse Wellander, 18 Haziran 1952'de İsviçre'nin Örebro İlçesi, Nora Belediyesinde bulunan Viker'de doğdu. Kısa sürede ABBA albümlerinin baş gitaristi olan Wellander, grupla 1975, 1977, 1979 ve 1980'de turneye çıktı. ABBA sonrası dönemde grubun diğer üyelerinden Björn Ulvaeus ve Benny Andersson ile çalışmaya devam etti.

Wellander, 1980'lerin ortalarında İlk 40 albüm listelerine giren yedi solo albüm çıkardı.

2005 yılında İsveç Kraliyet Müzik Akademisi'nden Albin Hagström Anma Ödülü'nü ve 2018'de İsveç Müzisyenler Birliği'nin prestijli özel ödülü Studioräven Ödülü'nü aldı.

Wellander, 2017'den beri yine kendi adı altında yeni müzikler kaydetti ve üretti.

LASSE WELLANDER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Lasse Wellander, 70 yaşında hayatını kaybetti. Wellander'in ölümünü, ailesi sosyal medyada paylaştığı "Sevgili Lasse'mizin uykusunda hayata veda ettiğini üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkan Lasse, Cuma günü erken saatlerde sevdikleri yanındayken hayata veda etti" mesajıyla duyurdu.