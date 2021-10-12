Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek
Netflix'in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin gerçek versiyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak. Etkinlikte katılımcılar, dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Kore Kültür Merkezi
(KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu düzenleniyor.
KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün
gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik
Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları
oynayacak.
Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler,
yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre KKC, kazananların 'sürpriz ödüller' kazanacağını
açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz
bilinmiyor.
ÇOCUKLAR TAKLİT EDİP, BİRBİRLERİNE ZARAR VERİYOR
Netflix'in, halihazırda Güney Kore dizisi izleyicisi olanlar
tarafından abartılı bulunan, bu sektörle yeni tanışanların ise üzerinde
tartışmaya devam ettiği yapımı 'Squid Game' etkisi başka ülkelerde de
görülüyor. Dizinin 18 yaş üstü için uygun olduğu belirtilse de çocukların da
izlediği ve şiddete meyilli hale geldikleri gözlemlendi.
Son olarak Belçika'da bir ilkokul, çocukların Squid Game
oyunlarını taklit ettiklerini ve kaybeden arkadaşlarını dövdüklerini belirterek
endişelerini dile getirdi.
Okul, Facebook sayfasından velilere yönelik yaptığı
açıklamada, "Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için çok
dikkatliyiz. Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek
için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, İngiltere'nin Ilford kasabasındaki John Bramston İlkokulu da bu hafta ebeveynlere diziyi izleyen çocukların oyun sırasında birbirlerine ateş ediyormuş gibi yaptıklarını gözlemlediklerini belirterek uyarıda bulundu.
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