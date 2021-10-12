Abu Dabi'de gerçek Squid Game yarışması düzenlenecek

12 Ekim 2021 Salı, 14:35

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Kore Kültür Merkezi (KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu düzenleniyor.

KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.

Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre KKC, kazananların 'sürpriz ödüller' kazanacağını açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ÇOCUKLAR TAKLİT EDİP, BİRBİRLERİNE ZARAR VERİYOR

Netflix'in, halihazırda Güney Kore dizisi izleyicisi olanlar tarafından abartılı bulunan, bu sektörle yeni tanışanların ise üzerinde tartışmaya devam ettiği yapımı 'Squid Game' etkisi başka ülkelerde de görülüyor. Dizinin 18 yaş üstü için uygun olduğu belirtilse de çocukların da izlediği ve şiddete meyilli hale geldikleri gözlemlendi.

Son olarak Belçika'da bir ilkokul, çocukların Squid Game oyunlarını taklit ettiklerini ve kaybeden arkadaşlarını dövdüklerini belirterek endişelerini dile getirdi.

Okul, Facebook sayfasından velilere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunu durdurmak için çok dikkatliyiz. Çocuklarınızı bunun neden olabileceği sonuçlardan haberdar etmek için desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İngiltere'nin Ilford kasabasındaki John Bramston İlkokulu da bu hafta ebeveynlere diziyi izleyen çocukların oyun sırasında birbirlerine ateş ediyormuş gibi yaptıklarını gözlemlediklerini belirterek uyarıda bulundu.