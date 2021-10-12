Squid Game'in yönetmeni Hwang: Trump dizideki VIP'lere benziyor

12 Ekim 2021 Salı, 11:03

Dijital yayın platformu Netflix'in, halihazırda Güney Kore dizisi izleyicisi olanlar tarafından abartılı bulunan, bu sektörle yeni tanışanların ise üzerinde tartışmaya devam ettiği yapımı 'Squid Game' ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Diziyi yazan ve yöneten Hwang Dong-hyuk, aslında 12 yıl önce ortaya çıkardığı senaryonun yeni hayata geçirilmiş olmasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisinin de olduğunu anlattı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; bu kez IndieWire'a konuşan Hwang, senaryonun temellerinin 2008'deki küresel ekonomik krizde atıldığını ama o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini yönündeki anılarını tekrarladı.

Ardından kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump devrinin başlamasıyla ise dizi için doğru zamanın geldiğini anlayan Hwang şunları söyledi:

"Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm."

Squid Game'de 456 oyuncu borçlarını ödeyebilmek için kanlı oyunlar oynuyor. 'VIP' karakterler de paralarını nereye harcayacağını bilemeyen ve bu kişileri kendi zevkleri için yarıştıran zenginler olarak diziye dahil oluyor.