Squid Game'in yönetmeni Hwang: Trump dizideki VIP'lere benziyor
Son dönemde en popüler diziler arasında başı çeken ve izleyicilerin gerçek hayattan bir parça bulduklarını söyledikleri Squid Game dizisiyle ilgili yorumların ucu ABD'nin eski başkanı Trump'a da uzandı. Dizinin yönetmeni, "Trump, dizideki VIP'lere benziyor" diye konuştu.
Dijital yayın platformu Netflix'in, halihazırda Güney Kore
dizisi izleyicisi olanlar tarafından abartılı bulunan, bu sektörle yeni
tanışanların ise üzerinde tartışmaya devam ettiği yapımı 'Squid Game' ile
ilgili yeni bir açıklama geldi.
Diziyi yazan ve yöneten Hwang Dong-hyuk, aslında 12 yıl önce
ortaya çıkardığı senaryonun yeni hayata geçirilmiş olmasında eski ABD Başkanı
Donald Trump'ın etkisinin de olduğunu anlattı.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; bu kez IndieWire'a
konuşan Hwang, senaryonun temellerinin 2008'deki küresel ekonomik krizde
atıldığını ama o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini yönündeki anılarını
tekrarladı.
Ardından kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji
devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump devrinin başlamasıyla ise dizi için doğru
zamanın geldiğini anlayan Hwang şunları söyledi:
"Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor.
Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm
bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu
düşündüm."
Squid Game'de 456 oyuncu borçlarını ödeyebilmek için kanlı
oyunlar oynuyor. 'VIP' karakterler de paralarını nereye harcayacağını bilemeyen
ve bu kişileri kendi zevkleri için yarıştıran zenginler olarak diziye dahil
oluyor.
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