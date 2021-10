Squid Game sonrası Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük artış

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:41

Dil öğrenme uygulaması Duolingo, 456 kişinin milyonlarca dolar kazanmak için çocuk oyunları oynadığı 9 bölümlük Squid Game dizisinin yayına girmesi sonrası Korece öğrenmek isteyenlerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu açıkladı.

Verilere göre İngiltere'de Korece öğrenmek için uygulamaya kaydolanlarda yüzde 76, ABD'de de yüzde 40 artış var. Şu anda uygulama üzerinden Korece öğrenen 7,9 milyondan fazla aktif kullanıcı var.

1,2 MİLYON ÜYE KORECE ÖĞRENİYOR

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Duolingo Sözcüsü Sam Dalsimer konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dil ve kültür birbiriyle yakından bağlantılı. Popüler kültür ve medyadaki gelişmeler dil ve dil öğrenimindeki akımları da etkiliyor. Kore müziği, filmleri ve televizyon programlarının küresel çapta popülaritesinin artması, Koreceye talebi de artırdı".

Talk To Me In Korean adlı dil öğrenme platformunun kurucusu Sun Hyun-woo da 190 milletten 1,2 milyon üyenin Korece öğreniyor olduğu bilgisini verdi, Squid Game ya da BTS grubundan önce de Korece öğrenmek isteyen binlerce kişi olduğunu ama şimdi işin daha da küreselleştiğini söyledi.

26 YENİ KELİME DAHA OXFORD SÖZLÜĞÜ’NE EKLENDİ

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore'den 26 yeni kelime daha geçen hafta başında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne eklendi. Bu kelimelerden biri 'Hangul', yani Güney Kore alfabesi. Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Hangul'ı ülkenin 'yumuşak gücü' olarak görüyor.

Dünyada Korece konuşabilen 77 milyon kişi var. Öyle ki Güney Kore Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan, Türkiye'de de faaliyet gösteren Kral Sejong Enstitüsü'nün geçen yıl 82 ülkede yaklaşık 76 bin öğrencisi bulunuyordu.

Rusya'daki Kral Sejong Enstitüsü'nde eğitim gören Milica Martinovic, Güney Kore dizilerini altyazısız izleyebilmek ve şarkıları çeviriye ihtiyaç duymadan anlayabilmek için Korece öğrendiğini anlattı.