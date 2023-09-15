Acun Ilıcalı 10. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Nefise Karatay oldu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 10. ismi açıkladı. Survivor All Star'ın yeni ismi Nefise Karatay oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:58
Acun Ilıcalı 10. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Nefise Karatay oldu
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Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor. 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ilıcalı son olarak 10. ismi de duyurdu.

Sezonunun iddialı isimlerinden Nefise Karatay'ın Survivor All Star kadrosunda olacağını Ilıcalı resmi twitter hesabından, "2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum" sözleriyle duyurdu.


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