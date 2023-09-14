Acun Ilıcalı 9. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak dokuzuncu yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni ismi Merve Aydın oldu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ilıcalı son olarak 9. ismi de duyurdu.
Sezonunun iddialı isimlerinden Merve Aydın'ın Survivor All Star kadrosunda olacağını Ilıcalı resmi twitter hesabından, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir. :)" sözleriyle duyurdu.
Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir. :)@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 @MerveAydin90 pic.twitter.com/GRQivdshVZ— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 14, 2023
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