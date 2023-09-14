Acun Ilıcalı 9. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu

Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak dokuzuncu yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni ismi Merve Aydın oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:00
Acun Ilıcalı 9. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu
Abone Ol google-news

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor. 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ilıcalı son olarak 9. ismi de duyurdu.

Sezonunun iddialı isimlerinden Merve Aydın'ın Survivor All Star kadrosunda olacağını Ilıcalı resmi twitter hesabından, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir. :)" sözleriyle duyurdu.


Player Alanı
survivor all star Survivor 2024 survivor 2022 Survivor All Star Survivor 2022 All Star Survivor 2023

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 7. yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu
Yarışma başlamadan ortalık karıştı... Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran rakiplerine meydan okudu: 'Hasta yatağımdan kalkıp...'

Yarışma başlamadan ortalık karıştı... Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran rakiplerine meydan okudu: 'Hasta yatağımdan kalkıp...'
Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Yiğit Poyraz ne iş yapıyor?

Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Yiğit Poyraz ne iş yapıyor?

En Çok Okunan Haberler