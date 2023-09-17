Acun Ilıcalı 11. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Doğukan Manço oldu
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 11. ismi açıkladı. Survivor All Star'ın yeni ismi Doğukan Manço oldu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ilıcalı son olarak 11. ismi de duyurdu.
Ilıcalı, Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun oğlu olan Doğukan Manço'nun Survivor All Star kadrosunda olacağını resmi twitter hesabından, "Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak" sözleriyle duyurdu.
Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak. @tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #DoğukanManço pic.twitter.com/ezdDUnn6Mp— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 16, 2023
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