Acun Ilıcalı 12. ismi açıkladı: Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Seda Ocak oldu
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 12. ismi açıkladı. Survivor All Star'ın yeni ismi Seda Ocak oldu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.
Ilıcalı son olarak 12. ismi de duyurdu.
Ilıcalı, Seda Ocak'ın Survivor All Star kadrosunda olacağını resmi twitter hesabından, "Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum" sözleriyle duyurdu.
Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum. @tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #SedaOcak pic.twitter.com/fCdBQjeH7H— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 17, 2023
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