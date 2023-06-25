Acun Ilıcalı: 'Ben de ekonomi yapıyorum'

Acun Ilıcalı verdiği röportajda harcamalarını anlatarak tasarruf yaptığını söyledi. Ilıcalı, "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:44
Acun Ilıcalı: 'Ben de ekonomi yapıyorum'
Abone Ol google-news

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

"BİR YERE GİTMEK ÇOK MALİYETLİ"

Ilıcalı programda tasarruf yaptığını ve uçak masrafının fazla tuttuğunu belirterek "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" dedi.

Sibel Arna "Acun da ekonomi yapıyor yani" deyince Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diyerek yanıt verdi.

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı dikkat çekti.

Acun "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi. 


acun ılıcalı acun Program ekonomi maliyet

İlgili Haberler

Canan Karatay'dan 'lahmacun' çıkışı: 'Ye kardeşim'

Canan Karatay'dan 'lahmacun' çıkışı: 'Ye kardeşim'
Facundo Campazzo, Real Madrid'e geri dönüyor!

Facundo Campazzo, Real Madrid'e geri dönüyor!
Acun Ilıcalı yeni kulüp satın aldı

Acun Ilıcalı yeni kulüp satın aldı

En Çok Okunan Haberler