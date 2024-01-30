Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'nun yeni yaşını kutladı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:52

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:52

4 kız çocuğu ve 1 tane de kız torunu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, yeni yaşını kutladı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününe özel küçük bir kutlama yaptı.

"BABANI BİR GÜN BİLE ÜZMEDİN"

Sosyal medya hesabından kutlamadan kareler yayınlayan Ilıcalı, paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.



