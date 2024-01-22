Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye sert uyarı: 'Burası Dingo'nun ahırı değil!'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:52

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:52

Üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi, bir de Amerika'da benzer bir yarışmaya katılıp şampiyon olunca Survivor'ın demirbaşı haline geldi.

Hemen her bölümde biriyle tartışmaya girdiği görülen Turabi, bu kez sert kayaya çarptı.

Konseyde kendisine 'şuursuz' diyen Özgür'e 'yalaka' diyen ve küfreden Turabi, önce Acun Ilıcalı'dan uyarı aldı.

Acun Ilıcalı'nın "Problem aramaya gelmiş gibisin" sözünün ardından şuursuz sözüne takıldığını dile getiren Turabi'ye, Özgür'ün ona bu sözü söylemediğini belirtti.

Turabi'nin Özgür'le ikili diyaloğunu sürdürmesinin ardından Acun Ilıcalı, "Turabi, sen bu ortamı böyle geremezsin. Bundan önce bana onu dediler, bunu dediler, bel altı vurdular diyordun. Şu anda ne oldu?" dedi.

Turabi'nin ısrarla "Bana şuursuz dediler" demesinin ardından da bu sözün ona söylenmediğini belirten Ilıcalı, "Konseyde sen konuşma, sen onu deme, bunu deme... Ne oluyoruz ya? Dingo'nun ahırı değil burası Turabi! O onu konuşmasın, bu bunu demesin. Hep beraber seni övelim istiyorsan" dedi

Son olarak da, "Sen insanlara müdahale ediyorsun. Burası Survivor. Buranın tek bir patronu var, o da benim!" diyerek sözlerini tamamladı.