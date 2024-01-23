Konseyde azar işitmişti: Turabi eleme adayı olarak Acun Ilıcalı'nın adını yazdı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:42

Survivor programının renkli ve tartışmalı yarışmacısı Turabi, bu sefer Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Turabi, Acun Ilıcalı tarafından azar işitmiş olmasına rağmen, kendi hazırladığı bir şiirle konseyde Acun Ilıcalı'yı eleme adayı olarak gösterdi.

Turabi, Acun Ilıcalı'ya hitaben yazdığı şiirde, "Çok azarlıyorsun, moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Ayrıca, "Böyle giderse küseceğim" diyerek Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerginliği vurguladı.

Turabi'nin bu tavrına destek verenler olduğu gibi, Acun Ilıcalı'nın gereğini yapması gerektiğini düşünen izleyiciler de sosyal medyada farklı yorumlarda bulundu.