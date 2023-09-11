Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı belli oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı daha önce de 2 kez mücadele eden Damla Can oldu. Haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'dan sonra 6. yarışmacısı da Damla Can olarak açıklandı.
"YARIŞMANIN FAVORİLERİNDEN OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK"
Instagram hesabından Damla Can ile bir fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla" ifadelerini kullandı.
Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla. @tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #DamlaCan pic.twitter.com/Vp9YjnEksU— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 11, 2023
2 KEZ MÜCADELE ETMİŞTİ
Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.
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