Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı... Ateş püskürdüğü yarışmacıyı diskalifiye etti: 'Meşaleni almana gerek yok'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:25

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:53

TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2023'ün önceki akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye olayı yaşandı. Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, sert sözlerle eleştirerek diskalifiye etti.

SEVGİLİSİNİ ÖZLEDİĞİ İÇİN İSTEKSİZ OYNADI

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi.

Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım" dedi.

"ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN"

Yarışmacının tavırlarını sert bir dille eleştiren Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.

HAYAT HİKAYESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ilıcalı, sözlerinin ardından Merve'nin yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeden ada konseyini terk etmesini söyledi. Daha önceki bölümlerde hayat hikayesini anlatan Merve Yıldırım, 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söylemişti.