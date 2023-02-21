Acun Ilıcalı paylaştı: Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini böyle öğrendi

Binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından diğer TV programları gibi Survivor da yayınlanmadı. Bu süreçte 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu merak edildi. Son olarak önceki akşam yayınlanan yeni bölümün sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar verildi. Yeni bölümü bu akşam (21 Şubat Salı) yayınlanması planlanan Survivor'da deprem felaketini öğrenen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:17
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerde; 41 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

Bu süreçte dizilere ve programlara da ara verildi. Sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" sorusu merak konusuydu. 

GÖZYAŞLARINA BOĞULUYORLAR

Son olarak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi söylediği anların fragmanını yayınladı.

Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.

6 ismin de yarışmayı bıraktığı iddia ediliyor.


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