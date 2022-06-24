Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın final tarihini açıkladı
Fenomen yarışma programı Survivor All Star'da, artık sona gelindi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 23 Haziran Perşembe akşamı yaptığı Instagram canlı yayınında, yarışmanın final bölümün tarihi açıkladı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bu yıl da izleyicilerle buluşan Survivor 2022 All Star'ın yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yaptı. Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin final tarihini de duyurdu.
FİNAL, İSTANBUL'DA
Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. Elenen yarışmacıların ardından İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde ise iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.
Survivor All Star'ın İstanbul'da düzenlenecek final bölümü, 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de izleyicilerle buluşacak.
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