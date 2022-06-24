Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran 2022 Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

24 Haziran 2022 Cuma, 10:09

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele edecek. Berkan Karabulut'un yarışmaya veda etmesinin ardından 6 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık bireysel yarışıyor.

Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu 23 Haziran gecesi oynandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. İlk etapta sıralama süreleri için oynanan oyun sonrası Nisa ve adem direkt yarı finale kaldı.

Survivor All Star'da haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ile Ayşe parkura çıktı. Günün iddialı isimlerinden olan Nisa, atış sırasında ayağını burkunca acı içinde yerde kaldı. Doktorun son kontrolü sonrası oyuna çıkamayacağı belli olan Nisa gözyaşlarına hakim olamadı. Nisa'nın sakatlığı nedeniyle Ayşe doğrudan finale çıktı.



Adem ve Ayşe final etabında karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı 4-1'lik sonuçla Ayşe oldu. Ayşe ödülden faydalanması için Nagehan ve Adem'i seçti.



HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni kurallar gereği artık Survivor'da eleme adayı dokunulmazlığı kazanan kişi tarafında belirleniyor. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe konseyde bir isim söyledi. Ayşe ikinci eleme adayı olarak Nagihan'ın ismini söyledi.

Ayşe, eğer yarın da bir oyun kazanırsa ismini eleme potasından sildirip bir aday söyleyecek.



SURVİVOR ALL STAR'DA İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Adem olmuştu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Adem eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi. Böylece Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.



