Survivor All Star'da dengeler değişiyor: Acun Ilıcalı takımlarda değişiklik yapılacağını açıkladı

Survivor All Star'da üçüncü haftanın heyecanı başladı. Yarışmacılar haftanın ilk gününde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya çok şaşırdı. Takımlarda değişiklik yapılması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 18:27
Survivor All Star'da dengeler değişiyor: Acun Ilıcalı takımlarda değişiklik yapılacağını açıkladı
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Survivor AllStar büyük bir heyecanla devam ediyor. Mavi takım yarışmacılarından Seda'nın vedasının ardından yarışmacılar üçüncü haftaya büyük bir heyecanla başladı. Büyük bir ödülün beklediği bu haftada yarışmacılar başarılı bir şekilde ilerlemek istiyor.

ÜÇÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR!

AllStar yarışmacıları mavi takımdan Seda'nın ayrılığının ardından mavi takım 12 kişi kaldı. İlk hafta kırmızı takımdan da Doğukan elenmişti. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından takımlarda yapılacak değişiklikler merakla bekleniyor. Bu değişikliğin yedeklerden kadrolara dahil olacak olan isimlerle mi olacağı yoksa takımlar arasında bir transferle mi olacağı henüz bilinmiyor. Ilıcalı, acil durum konseyinde haberi yarışmacılara verdi. Açıklamasında bir değişiklik olacağını söyleyerek bu ismi de açıkladı. Büyük değişiklik 20 Ocak akşamında yayımlanacak olan bölümle belli olacak.



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