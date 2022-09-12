Masterchef'te kim elendi? 11 Eylül 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 11 Eylül 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı..
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan maş fasülyesi ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Yağız, Serpilay ve Burak oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Melih, Dilan ve Vural olarak belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Danilo Şef'in'in tarifi palamuttoyu en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen üçüncü isim Dilan oldu.
MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren üçüncü isim Atike oldu.
İlgili Haberler
- MasterChef'te eleme adayları kim? MasterChef'te eleme günü ne zaman?
- Böbreklerini kaybetmişti... MasterChef Hamza'dan üzen haber: Şef Somer Sivrioğlu duyurdu
- MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu! 5 Eylül 2022 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?
-
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş