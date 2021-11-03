Adele, yeni albümünün şarkı listesini yayınladı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

Adele’in yeni albümüne geri sayım başladı. İngiliz şarkıcı 19 Kasım’da çıkacak olan ‘30’ adlı albümünde yer alan 12 şarkının isimlerini açıkladı.

Adele albümde yer alan Easy On Me adlı şarkıyı önceki hafta yayınlamıştı.

NTV'de yer alan habere göre; şarkıcı, yeni albümünde bu şarkının Chris Stapleton ile birlikte işbirliği yaptıkları yeni versiyonunu da dinleyicileriyle buluşturacak.

İşte Adele’in, müzik dünyasına beş yıl ara verdikten sonra çıkaracağı 30 albümünün şarkı listesi:

1 – Strangers by Nature

2 – Easy on Me

3 – My Little Love

4 – Cry Your Heart Out

5 – Oh My God

6 – Can I Get It

7 – I Drink Wine

8 – All Night Parking (Erroll Garner ile)

9 – Woman Like Me

10 – Hold On

11 – To Be Loved

12 – Love Is a Game

13 – Wild Wild West

14 – Can’t Be Together

15 – Easy on Me (Chris Stapleton ile)

2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, çıkar çıkmaz rekorlar kırdı. iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yapan şarkı, bir haftada müzik dinleme platformlarında 24 milyon kez dinlendi.

Şarkı, Spotify’da bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da bir günde 47 milyondan fazla kez izlendi.

Söz konusu şarkı, ilk haftasında 217 bin 300 satış elde ederken, Official Charts Company'nin verilerine göre, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi.