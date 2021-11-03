Adele, yeni albümünün şarkı listesini yayınladı
Beş yıl aranın ardından önceki hafta çıkardığı Easy On Me şarkısıyla rekorlar kıran Adele, son olarak 19 Kasım'da çıkacak yeni albümünün şarkı listesini açıkladı.
Adele’in yeni albümüne geri sayım başladı. İngiliz şarkıcı 19 Kasım’da çıkacak olan ‘30’ adlı albümünde yer alan 12 şarkının isimlerini açıkladı.
Adele albümde yer alan Easy On Me adlı şarkıyı önceki hafta yayınlamıştı.
NTV'de yer alan habere göre; şarkıcı, yeni albümünde bu şarkının Chris Stapleton ile birlikte işbirliği yaptıkları yeni versiyonunu da dinleyicileriyle buluşturacak.
İşte Adele’in, müzik dünyasına beş yıl ara verdikten sonra çıkaracağı 30 albümünün şarkı listesi:
1 – Strangers by Nature
2 – Easy on Me
3 – My Little Love
4 – Cry Your Heart Out
5 – Oh My God
6 – Can I Get It
7 – I Drink Wine
8 – All Night Parking (Erroll Garner ile)
9 – Woman Like Me
10 – Hold On
11 – To Be Loved
12 – Love Is a Game
13 – Wild Wild West
14 – Can’t Be Together
15 – Easy on Me (Chris Stapleton ile)
2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, çıkar çıkmaz rekorlar kırdı. iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yapan şarkı, bir haftada müzik dinleme platformlarında 24 milyon kez dinlendi.
Şarkı, Spotify’da bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da bir günde 47 milyondan fazla kez izlendi.
Söz konusu şarkı, ilk haftasında 217 bin 300 satış elde ederken, Official Charts Company'nin verilerine göre, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi.
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