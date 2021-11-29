Adele'den bir rekor daha: 2021'in en hızlı satan albümü oldu
Ünlü şarkıcı Adele, 19 Kasım'da piyasaya çıkardığı yeni albümü '30' ile rekorlar kırmayı sürdürüyor. '30', hem ABD'de hem de İngiltere'de 2021'in en hızlı satan albümü oldu. Albümün ismi, sanatçının hayatının 'en çalkantılı zamanı' olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in 30 adını verdiği yeni albümü, hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta 2021'in en hızlı satan albümü unvanını kazandı. Bu sayede Adele, dördüncü stüdyo albümüyle listelere rekor bir geri dönüş yaptı.
Adele'in (30) 19 Kasım'da piyasaya çıkan albümü, Billboard tarafından bildirilen MRC verilerine göre, yayınlanmasından sonra, sadece üç gün içinde ABD'de 2021'in en çok satan albümü oldu.
NTV'de yer alan habere göre; başarılı şarkıcı, 30 isimli albümüyle, 660 binden fazla fiziki albüm satışı ile dijital platformlardaki satışları da dahil olmak üzere 2021'in birçok büyük müzik projesini geride bırakmayı başardı.
EN ÜST SIRAYA YERLEŞTİ
Adele, Birleşik Krallık'taki albüm listelerinde en üst sırada yer alarak, Ed Sheeran'ın (30) 2017'deki '÷ Divide' albümünü de geride bırakarak, ilk haftada 261 binlik satışıyla albümler sıralamasında en üst sıraya yerleşti.
Albümün çıkış single'ı 'Easy on Me', ekim ayında yayınlandıktan sonra bir haftada en çok dinlenme rekorunu kırarak, İngiltere'deki single müzik listesinde art arda altı hafta boyunca bir numarada kalmayı başardı.
Resmi listeler, Adele'in üç ya da daha fazla stüdyo albümü olan ve tüm kayıtlarıyla bir numaraya çıkabilen tek kadın sanatçı olduğunu ve bu unvanı 30 albümüyle daha da ileri taşıdığını gösterdi.
Ancak sanatçının 30 albümü, üçüncü stüdyo albümünün zirvesine pek ulaşamadı. 2015'te hem ABD'de hem de İngiltere'de tüm zamanların en hızlı satan albümü olan 25, Birleşik Krallık'ta 800 bin kopya ve ABD'de 3,3 milyon kopya satmıştı.
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