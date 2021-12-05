Adele'in yeni albümü neden tedarik krizini sebep oldu?

05 Aralık 2021 Pazar, 17:58

İngiliz sanatçı Adele, 30 adlı albümüyle 6 yıl sonra sevenlerine yeni şarkılarıyla seslendi. Albümün plak satışlarının da ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor. Sony Music 500 bin kopya plak talebinde bulunurken zaten sıkıntıda olan üretim iyice kilitlendi. Peki bu noktaya nasıl geldik?

Dünya çapında yaşanan tedarik zinciri krizi, enflasyonu global bir sorun haline getirmeye yetiyor. Enflasyonu tetikleyen durumlardan biri de arz noktasında yaşanan sıkıntı. Çip krizi gibi tedarik krizlerinin yanında bir de Adele krizi gündeme geldi.

ÜRETİCİLER SIKIŞTI

Haber Global'den Metin Aktaşoğlu'nun haberine göre, Adele ve yeni albümü 30, arz sorununun farklı bir boyutunu ortaya çıkardı. Dünya çapında müzikseverler 30 adlı albüme büyük ilgi gösterirken sanatçının 6 yıl aradan sonra çıkardığı ilk albüm elbette çok çok büyük oranda dijital ortamdan dinleyicileriyle buluştu.

Fakat bilindiği üzere albümler hala plak formatında satılıyor. Yeni plaklar, hazırlanan özel kartonetleriyle daha çok koleksiyonerlere hitap ederken Adele'in de yeni albümüyle böyle bir dönemde ciddi fiziksel satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Bu noktada gelen haberler, Sony Music'in 500 bin plak siparişi verdiği yönünde. Böylesi bir talep, zaten çok kısıtlı miktarda üretim yapabilen ve arza yanıt verebilen üreticileri sıkıştırmış durumda. Üreticiler hem Adele'in albümünü yetiştirmekte zorlanıyor hem de böylece başka sanatçılar üretimde kendilerine yer bulamıyorlar.

Adele'in albümü üretimde öyle bir yer kaplıyor ki başka bir sanatçının plağının piyasaya arz edilecek miktarda basılması neredeyse imkansız oluyor. New York merkezli ATO Records'un Satış Müdürü Mike Quinn “Bütün büyük sanatçıların plakları her geçen gün daha fazla satılmaya devam ediyor ve hepsi bir araya gelince fabrikalar tıkanıyor” ifadelerini kullanmakta.