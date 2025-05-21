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Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan nereli, kaç yaşında?

Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan nereli, kaç yaşında?

21.05.2025 21:43:00
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Haber Merkezi
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Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan nereli, kaç yaşında?

Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan nereli, kaç yaşında?

Ali Atay'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Ölümlü Dünya filminde Sevil karakterine hayat veren Meltem Kaptan, Adile filminde usta oyuncu Adile Naşit'i canlandıracak. Peki, Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Meltem Kaptan 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'da doğdu. 2022 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı.

Rizeli yüksek teknisyen bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan Kaptan; Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi'nde öğrenim gördü.


İlgili Konular: #Adile Naşit #ölümlü dünya

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