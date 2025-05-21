Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile tanınan Onur Büyüktopçu yeni NOW dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönüyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin Kamil'i Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli?

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi Balkan göçmeni. On sekiz yaşına kadar Karşıyaka'da yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı.

Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2003 yılında Mete Horozoğlu ve Mert Asutay ile Shubuo reklamında oynadı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.

2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. 2020'de Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı ve Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını aynı anda sundu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003 - Lise Defteri - Yusuf

2004 - Yabancı Damat - Emre

2006 - Fırtınalı Aşk - Nedim

2006 - Doktorlar

2007 - Tatlı Bela Fadime - Özgür

2007 - Kavak Yelleri - Hakan

2007 - Üç Tatlı Cadı - Yemek hocası

2010 - Güz Gülleri

2011 - Kollama

2012 - Kanıt - Murat Karabaş

2015-2017 - Kiralık Aşk - Koray Sargın

2021 - Menajerimi Ara

2025 - Çift Kişilik Oda - Kamil