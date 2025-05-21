Eslem Akar, ekranların yeni dizisi Çift Kişilik Oda'da Ahu karakterine hayat verecek. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin Ahu'su Eslem Akar kimdir? Eslem Akar kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ESLEM AKAR KİMDİR?

Eslem Akar 23 Mart 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları’nda tamamlayan Eslem Akar, ilk kez 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sen de Gitme dizisi ile ekranlarda yer aldı.

ESLEM AKAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011-2012 - Sen de Gitme - Elif Salihoğlu

2018 - Avlu - Ecem Demir

2018 - 4N1K İlk Aşk - Ece Doğan

2019 - Tek Yürek - Deniz Aslan

2019-2020 - Güvercin - Nefise Cibranoğlu

2020-2021 - Babam Çok Değişti - Yağmur Pamuk

2022 - Hakim - Deniz Demirkıran

2023 - Al Sancak - Sedef Banazlı

2025 - Çift Kişilik Oda - Ahu