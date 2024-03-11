Adım Farah’ın yıldızı Mert Doğan 'Mevzu Derin' dizisinde

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:58

"Adım Farah", "Şahmaran" ve "İyi Adamın 10 Günü" gibi sevilen projelerde canlandırdığı karakterlerle dikkatleri üzerine çeken Mert Doğan, CNP Film ile anlaştı. Doğan "Mevzu Derin" dizisinde rol alacak. Doğan Ümit Karaca’nın yöneteceği, Yusuf Reha Alp’in yazdığı dizi TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak.

"Mevzu Derin" projesinde Engin Benli, Turan karakterini canlandıracak ve hikayede Ali Reşat’ın (Gürkan Uygun) oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak olan Mert Doğan, Ali Reşat’ın baş düşmanı Faruk Bedir’in (Engin Benli) kızı Meltem ile aşk yaşayacak. Mert Doğan ayrıca 9 Nisan’da bluTV’de ikinci sezonu yayınlanacak olan “Prens” dizisinde de sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşacak.

Dizinin Derin’ine ise Melike İpek Yalova hayat verecek.

MERT DOĞAN KİMDİR?

Mert Doğan 13 Ağustos 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Beykent U¨niversitesi GSF Oyunculuk Bo¨lu¨mu¨ ve Dokuz Eylül GSF Oyunculuk bölümlerinden aldığı eğitimlerle tamamladıktan sonra Bahc¸es¸ehir U¨niversitesi I·leri Oyunculuk Programında yu¨ksek lisansını tamamladı.

Birçok yapımda rol alan Mert Doğan ayrıca I·BB Sanat ve Meslek Egˆitim Kursları’nda (I·SMEK) drama ve uygulamalı tiyatro ve egˆitmenligˆi yapmaktadır. Avlu, Vuslat ve Babil gibi yapımlarda rol almıştır.