Adını Feriha Koydum’un Halil’i yıllar sonra ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:24

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:24

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran fenomen Adını Feriha Koydum dizisi, Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor

Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakteri ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali gündem oldu.

Şimdilerde tiyatroya yönelen Ufuk Tan Altunkaya, bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

İşte Altunkaya'nın son hali: