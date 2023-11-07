Adını Feriha Koydum’un Halil’i yıllar sonra ortaya çıktı!

Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye’yi kasıp kavuran Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakterine can veren Ufuk Tan Altunkaya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:24
Adını Feriha Koydum’un Halil’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran fenomen Adını Feriha Koydum dizisi, Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor

Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakteri ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali gündem oldu.

Şimdilerde tiyatroya yönelen Ufuk Tan Altunkaya, bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

İşte Altunkaya'nın son hali:


adını feriha koydum Ufuk Tan Altunkay

İlgili Haberler

Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı

Real Madrid, yenilenen Santiago Bernabeu'nun son halini paylaştı
'Murat komiser'in son hali şoke etti

'Murat komiser'in son hali şoke etti
Bunun adı doğa katliamı! İşte Akbelen'in son hali...

Bunun adı doğa katliamı! İşte Akbelen'in son hali...

En Çok Okunan Haberler