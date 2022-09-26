Afrika'nın en güneybatı ucunda bir doğa şöleni: Ümit Burnu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Atlas ve Hint okyanuslarının buluşmak üzere olduğu noktada yer alan Ümit Burnu, Cape Town'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Ümit Burnu, Masa Dağı Ulusal Parkı (TMNP) bünyesinde bir doğa koruma alanı olma özelliği taşıyor ve çoğunluğu yalnızca bu bölgeye özgü yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Rüzgarı ve fırtınalarıyla meşhur Ümit Burnu'nun "Uçan Hollandalı" gibi deniz efsanelerine konu olmuş tehlikeli sularının dibi ise birçok kaynak tarafından "gemi mezarlığı" olarak nitelendiriliyor.

ZENGİN TÜRLER BARINDIRIYOR

Ümit Burnu ve çevresinde aralarında ender görülen geyik çeşidi olan bontebok, Cape babunu, deve kuşu ve Cape kobrasının da bulunduğu birçok hayvan türü yaşıyor.

Deve kuşlarının yol kenarlarında gezindiği, babunların ise zaman zaman arabaların yolunu kestiği bu ortamda yetkililer, vahşi tür olan babunlara kesinlikle yiyecek atılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Cape Kuş Kulübüne göre Ümit Burnu'nun zengin doğası, aynı zamanda 2'si endemik 250 civarında kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Burası aynı zamanda okyanus kuşlarını gözlemlemek için de oldukça zengin bir bölge.

Ayrıca, dünyanın en küçük ve en yoğun bitki çeşitliğine sahip Cape Flora Krallığı'nın parçası olan Ümit Burnu, 1100'den fazla bitki çeşidini barındırıyor.

BÜYÜK BEYAZ KÖPEK BALIĞI İLE KAMBUR BALİNALARIN UĞRAK NOKTASI

Ümit Burnu'nun kum ve kaya döşeli uzun sahillerinin biraz açıklarındaki dev dalgaların patladığı kayalarda tünemiş fok ve penguenler, çıplak gözle izlenebilecek uzaklıkta bulunuyor.

Bölgenin balık açısından zengin suları ise aralarında büyük beyaz köpek balığı ve kambur balinanın da olduğu bazı büyük deniz canlılarının av alanlarından birisi. Özellikle ağustos-ekim aylarında balinaların geçişleri gözlemlenebiliyor.

Bu geçişlerin en iyi gözlemlenebileceği yer olarak ise yine aynı bölgede yer alan Cape Point ve çevresi tavsiye ediliyor. Buradaki büyük fener de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında.

Cape Point'in seyir teraslarından yaklaşık 200 metre yükseklikten dik kayalık uçurumları döven okyanusun ihtişamlı manzarası güven içinde izlenebiliyor.

PARKA GİRİŞ ÜCRETİ 20 DOLAR

Ümit Burnu ve çevresinde geniş bir alanı kapsayan Masa Dağı Ulusal Parkı'na 2022 itibarıyla yabancılar için kişi başı 360 rand (yaklaşık 20 dolar), yabancı çocuklar için de 180 rand (yaklaşık 10 dolar) giriş ücreti ödeniyor. Araç için ayrıca ücret ödenmiyor.

Park, güney yarım küreye göre kışın (nisan-eylül) saat 07.00 ila 17.00, yazın (ekim-mart) ise saat 06.00 ila 18.00'de açık oluyor. Geç çıkışlarda kişi başı 500 rand (yaklaşık 28 dolar) ceza ödenmesi gerekiyor.

Ümit Burnu ve çevresi için en az bir gün ayrılması tavsiye ediliyor. Ayrıca park içerisinde temel düzeyde çeşitli konaklama ve kafeterya imkanları bulunuyor.