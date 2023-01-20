Ağır yaralanmıştı... Marvel yıldızı Jeremy Renner taburcu oldu
ABD'de evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu ağır yaralanan aktör Jeremy Renner'ın taburcu olduğu öğrenildi. Renner hastaneden taburcu edildikten sonra rol aldığı 'Mayor of Kingstown' dizisini evde ailesiyle birlikte izlediği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Hollywood yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken bir kaza geçirmişti. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçmesiyle durumunun 'kritik' olduğu açıklanmıştı.
Jeremy Renner'in sağlık durumuyla ilgili olarak şu açıklama da yapılmıştı:
"Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı."
TABURCU OLDU
Bütün bunlara rağmen Jeremy Renner'dan iyi haber geldi. Renner, bir dizi ameliyattan sonra sağlık durumunda gözlenen iyileşmeden sonra taburcu oldu.
Jeremy Renner, taburcu edildikten sonra rol aldığı 'Mayor of Kingstown' dizisini evde ailesiyle birlikte izlediği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
ESKİ SAĞLIĞINA DÖNMESİ 2 YIL SÜREBİLİR
Jeremy Renner'ın yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edilmişti. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.
Jeremy Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedildi.
Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti. Renner, 'Görevimiz Tehlike 4'te 'William Brandt'ı canlandırdı.
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