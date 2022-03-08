Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den: 'Yazık!'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazmış; Hakan'ın bu ifadelerine başta 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin başrolü Hazal Kaya ve birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Son olarak, ünlü oyuncu Demet Özdemir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi.
Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluşmaya başladı. Dizi ve oyunculuklar kimileri tarafından beğenilirlen, kimileri tarafından ise yetersiz bulundu.
Dizi gündemdeki yerini korurken; Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, önceki gün köşesinde sert ifadeler kullandı.
Hakan, yazısında şunları söyledi:
"Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda."
Söz konusu ifadelere ise Hazal Kaya'dan kısa sürede yanıt geldi. Kaya, "Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" sözlerini kullandı.
DEMET ÖZDEMİR: 'KINIYORUM'
Hakan'ın yazısında kullandığı ifadelere pek çok ünlü isimden tepki yağarken; olaya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Demet Özdemir'den geldi.
Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız, normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın ! #HazalKaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık..."
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