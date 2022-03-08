Bergen, Batman'i gişede solladı

08 Mart 2022 Salı, 10:29

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Son zamanların en çok konuşulan filmlerinin başında gelen, Robert Pattinson’ı yeni Batman olarak izleyicilerin karşısına çıktığı The Batman ise geçen cuma günü tüm dünyada vizyona girdi. Ancak bu büyük beklentiye rağmen The Batman, Bergen'in gerisind ekaldı.

GİŞEYE İKİYE KATLADI

4 Mart’ta vizyona giren ‘Bergen’in hasılatı 22 milyon 678 bin 859 liraya ulaştı. 1100 salonda gösterilen filmi 718 bin 43 sinemasever izledi.

Box Office Türkiye'nin verilerine göre aynı gün vizyona giren ‘The Batman’ ise 11 milyon 437 bin 154 lirada kaldı. 828 salonda gösterilen filmi 328 bin 680 kişi izledi.

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in oturduğu The Batman'in kadrosunda Pattinson’ın haricinde Zoe Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis ve John Turturro gibi isimler yer alıyor.

