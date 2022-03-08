Bergen, Batman'i gişede solladı
‘Acıların kadını’ lakaplı şarkıcı Bergen’in hayat hikayesini anlatan film gişe hasılatında ‘Batman’i solladı. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerinde yer aldığı Bergen'i 718 bin kişi izlerken, Batman'i izleyenlerin sayısı 328 binde kaldı
Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.
Son zamanların en çok konuşulan filmlerinin başında gelen, Robert Pattinson’ı yeni Batman olarak izleyicilerin karşısına çıktığı The Batman ise geçen cuma günü tüm dünyada vizyona girdi. Ancak bu büyük beklentiye rağmen The Batman, Bergen'in gerisind ekaldı.
GİŞEYE İKİYE KATLADI
4 Mart’ta vizyona giren ‘Bergen’in hasılatı 22 milyon 678 bin 859 liraya ulaştı. 1100 salonda gösterilen filmi 718 bin 43 sinemasever izledi.
Box Office Türkiye'nin verilerine göre aynı gün vizyona giren ‘The Batman’ ise 11 milyon 437 bin 154 lirada kaldı. 828 salonda gösterilen filmi 328 bin 680 kişi izledi.
Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in oturduğu The Batman'in kadrosunda Pattinson’ın haricinde Zoe Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis ve John Turturro gibi isimler yer alıyor.
İlgili Haberler
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı: 'Yeşilçam dönemi kapandı'
- Katil Halis Serbest'ten 'Bergen' filmi açıklaması: 'Yakışır olmaz'
- Bergen filmini yayınlamayan Kozan Belediye Başkanı'na, Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle
- Transfer bitti! Çağlar Söyüncü resmen imzayı atıyor
- 'Seçmen AKP'den önemli oranda koptu'
- Zelenski'den Kırım ve Donbass açıklaması
- 'Ayçiçek yağı krizi hayvancılık krizine evrilebilir'
- Kamu kurumuna onlarca personel alımı yapılıyor
- Yaptırımlar Rusya'yı nasıl etkileyebilir?
- Cumhuriyetin kadınları İzmir'de söyledi, dünya dinledi
- Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı
- iPhone 13'ün yeni rengi sızdırıldı