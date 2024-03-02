Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu değişimi: Yapımcıdan yeni 'Apo' açıklaması

Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.03.2024 - 09:42

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan “Abdullah Ünal” rolünü devraldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan…”



NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Apo'su Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmişti.



