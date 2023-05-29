Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında? Ahsen Eroğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:43

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:43

Seçimlerde sandık görevlisi olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda" ifadelerini kullandı. Ahsen Eroğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994'te Çorlu'da doğdu. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirdi ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başladı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Eroğlu, 2020'den 2021'e kadar Fransız 'Dix Pour Cent' dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandırdı. 2020 yılında Sardunya adlı uzun metraj filmde Gizem karakterini canlandırdı. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı.

''SESİNİ YÜKSELTİP AZARLAMAYA KALKTILAR''

Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana gitme vakti görüldü arkadaşlarım, yakın zamanda... Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.

Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…"

AHSEN EROĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2015 Bir Modern Habil Kabil Hikayesi

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016-2017 Anne

2017-2018 Kızlarım İçin

2018-2019 İstanbullu Gelin

2019 Kuzgun

2020-2021 Menajerimi Ara

İnternet dizi ve filmleri

2023 Merve Kült

Sinema

2018 Titanyum

2018 Zomerbroeders

2019 Aylin

2020 Last Hours of Eve

2020 Sardunya