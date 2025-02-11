Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: ‘Beni çok özle’ demiştin, hatırla...

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:24

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki sanatçının vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllardır ABD’de yaşayan Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilerek İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

AHU TUĞBA İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Beyoğlu’nda bulunan Atlas Sineması’nda Ahu Tuğba için bir anma töreni düzenlendi. 28 Eylül’de İstanbul’da toprağa verilen usta oyuncunun kızı Anjelik Calvin, törende yaptığı konuşmada annesinin vefat sürecinin kendisi için çok zor geçtiğini belirtti.

Calvin, “Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin” ifadelerini kullandı.

ANNELİK ÖZLEMİNİ SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRDİ

Anjelik Calvin, annesine duyduğu özlemi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dile getirdi. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami’de doktorlar ‘Öleceksin gitme’ dediğinde ‘Hayır, evladım vize kuyruklarında beklemeyecek’ diyerek ölümüne imza atıp, beni sevip seçip, gittiğin topraklarda çekildi... Miami’deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük” ifadelerini kullandı.

"KORKMA, SEVMEM KİMSELERİ SENİN GİBİ"

Calvin, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak. ‘Beni çok özle’ demiştin, hatırla... Sana belli etmedim ama Allah’tan sonra en çok seni sevdim. Artık bir süre ara vereceğim paylaşımlara, biraz kendimi dinleyeceğim. Paylaştım çokça acımla... Allah ile konuşur yüreğim sensiz her anımda. ‘Bir çocuğun olsa, senin kadar sevmem’ demiştin... Beni babamdan ve Allah’tan sonra herkesten çok sevdin. Korkma, korkma, sevmem kimseleri senin gibi. Yine Yaradanımdan istedim seni. O dilemezse biz dileyemeyiz ki...”