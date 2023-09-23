TV yayın akışı 23 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2023 Cumartesi, 18:26
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>23 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Koruyucu</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim        </p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Koruyucu

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim        

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Canım Kardeşim</p> <p>14:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 Kaynanalar</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Canım Kardeşim

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Kaynanalar

05:30 Yeni Gelin

Player Alanı
<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Safir</p> <p>13:00 Safir</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Safir</p> <p>02:20 Ateş Kuşları</p> <p>04:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:00 Safir

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ateş Kuşları

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Çöp Adam</p> <p>13:00 Yalı Çapkını</p> <p>15:45 Ömer</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm</p> <p>20:00 Koruyucu</p> <p>22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>23:50 Kızgın Ateş</p> <p>02:20 Koruyucu</p> <p>03:50 Kızgın Ateş</p> <p>05:50 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:00 Yalı Çapkını

15:45 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20:00 Koruyucu

22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

23:50 Kızgın Ateş

02:20 Koruyucu

03:50 Kızgın Ateş

05:50 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>09:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Oynat Bakalım</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:00 Oynat Bakalım</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:30 Gazete Magazin

03:00 Oynat Bakalım

04:30 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Hudutsuz Sevda</p> <p>14:00 Bambaşka Biri</p> <p>16.15 Yabani</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:15 Hudutsuz Sevda</p> <p>04:30 Bambaşka Biri</p> <p>06:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Hudutsuz Sevda

14:00 Bambaşka Biri

16.15 Yabani

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

02:15 Hudutsuz Sevda

04:30 Bambaşka Biri

06:45 Kefaret

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Beni Böyle Sev</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>14:50 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:50 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>04:45 Son Toplayıcılar</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Benim Güzel Ailem

14:50 Sen Türkülerini Söyle

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:45 Son Toplayıcılar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Dönence</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Arka Sokaklar</p> <p>02:45 Yargı</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Dönence

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

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