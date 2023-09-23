TV yayın akışı 23 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Koruyucu
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Canım Kardeşim
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kaynanalar
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:00 Safir
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ateş Kuşları
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:00 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güxel Hareketler 2 - Özel Bölüm
20:00 Koruyucu
22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
23:50 Kızgın Ateş
02:20 Koruyucu
03:50 Kızgın Ateş
05:50 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Hudutsuz Sevda
14:00 Bambaşka Biri
16.15 Yabani
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
02:15 Hudutsuz Sevda
04:30 Bambaşka Biri
06:45 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Benim Güzel Ailem
14:50 Sen Türkülerini Söyle
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:45 Son Toplayıcılar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Dönence
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
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